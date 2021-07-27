Футболисты "Жальгириса" не вышли в 3-й раунд квалификации Лиги чемпионов

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты литовского "Жальгириса" не вышли в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном поединке второго раунда в Вильнюсе литовская команда уступила венгерскому "Ференцварошу" со счетом 3:1. На прошлой неделе в Будапеште венгры выиграли с результатом 2:0.

Также сегодня в 3-й раунд прошли загребское "Динамо", варшавская "Легия" и шведский "Мальме".

Завтра в Белграде чемпионы Казахстана футболисты "Кайрата" с белорусским защитником Денисом Поляковым в составе попытаются удержать преимущество над сербской "Црвеной звездой", добытое на прошлой неделе в Алматы - 2:1. Болгарский "Лудогорец", который выбил из турнира солигорский "Шахтер", примет в Разграде словенский клуб "Мура", с которым на выезде сыграл вничью - 0:0.

Также завтра состоятся еще семь поединков: "Нефтчи" (Баку, Азербайджан) - "Олимпиакос" (Пирей, Греция; первый матч - 0:1), "Шериф" (Тирасполь, Молдова) - "Алашкерт" (Ереван, Армения; 1:0), "Клуж" (Румыния) - "Линкольн" (Гибралтар; 2:1), "Мидтьюлланн" (Хернинг, Дания) - "Селтик" (Глазго, Шотландия; 1:1), "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) - "Слован" (Братислава, Словакия; 0:0), "Галатасарай" (Стамбул, Турция) - ПСВ (Эйндховен, Нидерланды; 5:1), "Спарта" (Прага, Чехия) - "Рапид" (Вена, Австрия; 1:2).-0-