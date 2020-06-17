Футбольная Лига чемпионов будет доиграна в августе в Лиссабоне в формате "Финала восьми"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний сезон футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне. Такое решение принято сегодня на видеозаседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что турнир в португальской столице пройдет с 12 по 23 августа с участием четвертьфиналистов. Сейчас известны четыре участника четвертьфинальной стадии ЛЧ - "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Лейпциг" (Германия), "Аталанта" (Верона, Италия) и "Атлетико" (Мадрид, Испания).

В других парах 1/8 финала состоялись только первые матчи: "Реал" (Мадрид, Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:2, "Челси" (Лондон, Англия) - "Бавария" (Мюнхен, Германия) - 0:3, "Наполи" (Италия) - "Барселона" (Испания) - 1:1, "Лион" (Франция) - "Ювентус" (Турин, Италия) - 1:0.

Финальный этап второго по рангу континентального клубного турнира - Лиги Европы пройдет 10-21 августа в Германии на аренах Гельзенкирхена, Дуйсбурга, Дюссельдорфа и Кельна.-0-