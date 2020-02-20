Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с прошлым списком положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и по-прежнему имеют 1280 очков.

Первую встречу в этом году сборная Беларуси проведет 23 февраля в Шардже (ОАЭ) против команды Узбекистана, которая занимает 85-ю позицию рейтинге ФИФА, а 26 февраля в Софии белорусы сыграют со сборной Болгарии, находящейся на 59-м месте.

Мархель назвал состав сборной Беларуси на товарищеские матчи с футболистами Узбекистана и Болгарии Команда соберется в Минске 19 февраля и сразу отправится в Объединенные Арабские Эмираты, а на следующий день после встречи с узбекскими футболистами совершит перелет в болгарскую столицу.

Топ-10 февральского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия - 1765 очков,

2. Франция - 1733,

3. Бразилия - 1712,

4. Англия - 1661,

5. Уругвай - 1645,

6. Хорватия - 1642,

7. Португалия - 1639,

8. Испания - 1636,

9. Аргентина - 1623,

10. Колумбия - 1622...

24. Украина - 1537...

38. Россия - 1470...

91. Грузия - 1267...

Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет обнародован 9 апреля.-0-