Сборная Беларуси занимает 87-е место в рейтинге ФИФА

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 87-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По сравнению с прошлым списком положение команды Михаила Мархеля не изменилось, за прошедшие два месяца белорусы не провели ни одного матча и по-прежнему имеют 1280 очков.
Первую встречу в этом году сборная Беларуси проведет 23 февраля в Шардже (ОАЭ) против команды Узбекистана, которая занимает 85-ю позицию рейтинге ФИФА, а 26 февраля в Софии белорусы сыграют со сборной Болгарии, находящейся на 59-м месте.
Топ-10 февральского рейтинга ФИФА:
1. Бельгия - 1765 очков,
2. Франция - 1733,
3. Бразилия - 1712,
4. Англия - 1661,
5. Уругвай - 1645,
6. Хорватия - 1642,
7. Португалия - 1639,
8. Испания - 1636,
9. Аргентина - 1623,
10. Колумбия - 1622...
24. Украина - 1537...
38. Россия - 1470...
91. Грузия - 1267...
Следующий рейтинг Международной федерации футбола будет обнародован 9 апреля.-0-