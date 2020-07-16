Футбольный стадион начали реконструировать в Барановичах

16 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичах началась реконструкция футбольного стадиона "Локомотив", сообщили корреспонденту БЕЛТА в горисполкоме.

Проект предусматривает обновление зданий и сооружений, инженерных сетей и непосредственно футбольного поля. После реконструкции оно должно соответствовать второй категории по регламенту УЕФА, там можно будет проводить матчи высшей лиги чемпионата страны. На модернизацию стадиона планируется направить более Br9,4 млн. Основную часть средств выделят из бюджета, также будет привлечена спонсорская помощь. Комплекс работ намечено выполнить до конца 2021 года.

На первом этапе будут отремонтированы западная трибуна и подтрибунное пространство. После этого специалисты займутся обустройством футбольного поля с системой автополива и искусственным освещением, беговых дорожек, легкоатлетического сектора, наведением порядка на прилегающей территории.

На обновленном "Локомотиве" изменится вместимость трибун, там смогут расположиться 2998 зрителей. Под крышей стадиона разместятся зал для пресс-конференций, служебные помещения, в том числе медпомощи, реабилитации, для проведения допинг-контроля. Появятся фитнес-клуб, фитнес-бар, магазин спортивных товаров и сувениров.

"Спорт и здоровый образ жизни являются приоритетом социальной политики государства. И данный проект - часть системной и целенаправленной работы в этом направлении", - подчеркнул председатель Барановичского горисполкома Юрий Громаковский.

Стадион "Локомотив" - домашний для футбольного клуба "Барановичи", который в этом году отмечает свое 75-летие. После первого тура во второй лиге чемпионата страны команда находится на лидирующих позициях.-0-