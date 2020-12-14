Гандболистки Дании и Черногории выиграли матчи чемпионата Европы

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На аренах Дании продолжаются матчи второго этапа чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе I хозяйки первенства гандболистки сборной Дании разгромили команду Испании с перевесом в десять мячей - 34:24. Спортсменки Черногории оказались сильнее шведской сборной - 31:25. Турнирное положение сейчас таково: Россия - 7 очков (4 матча), Франция - 7 (4), Дания - 6 (4), Черногория - 2 (4), Швеция - 1 (4), Испания - 1 (4),.

Очередные поединки состоятся сегодня во второй группе: Нидерланды - Германия, Венгрия - Румыния. Положение команд здесь таково: Норвегия - 8 очков (4 матча), Хорватия - 6 очков (4), Германия - 4 (3), Нидерланды - 2 (3), Венгрия - 0 (3), Румыния - 0 (3).

После завершения второго этапа по две лучшие сборные продолжат борьбу за награды в полуфиналах, которые состоятся 18 декабря. Их победители 20 декабря встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие разыграют бронзу.

На прошлом первенстве Европы, проходившем два года назад во Франции, золотые медали завоевали французские гандболистки, победившие в финале россиянок со счетом 24:21. В игре за бронзовые награды сборная Нидерландов обыграла румынок с результатом 24:20. Гандболистки сборной Беларуси четыре раза выходили в финальную стадию континентального первенства. В последний раз в Македонии-2008 белоруски заняли 12-е место.-0-