Гандболистки Франции первыми вышли в финал женского чемпионата мира

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Франции первыми пробились в финал женского чемпионата мира, который проходит в Испании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в первом полуфинальном поединке французские спортсменки одолели соперниц из Дании с результатом 23:22. Датчанки повели в счете с самого начала встречи и несколько раз отрывались от соперниц на четыре гола. Лишь за 10 минут до окончания второго тайма француженки догнали соперниц - 20:20, а потом сумели вырвать победу с минимальным перевесом. В четвертьфинале датская сборная была сильнее бразильянок - 30:25, а француженки переиграли шведок со счетом 31:26.

Во втором полуфинале хозяйки мирового первенства гандболистки сборной Испании встретятся с командой Норвегии. Испанки в четвертьфинале обыграли немок - 26:21, норвежки взяли верх над россиянками - 34:28.

Финальный поединок и матч за бронзовые награды 25-го женского планетарного форума пройдут 19 декабря.

В решающем матче предыдущего мирового первенства, проходившего в 2019 году в Японии, гандболистки Нидерландов переиграли команду Испании со счетом 30:29. В игре за бронзу россиянки были сильнее сборной Норвегии - 33:28. Белорусская сборная всего дважды играла в финальных стадиях чемпионата мира: в 1997 году она финишировала на 16-й позиции, а через два года заняла 14-е итоговое место среди 24 участников.-0-