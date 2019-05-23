Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси

Во время матча "Гомель" - "Городничанка". Фото ГК "Гомель"

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в гомельском Дворце игровых видов спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфиналах оба финалиста не испытали больших проблем: гомельчанки разгромили соперниц из "Городничанки" со счетом 37:19, а представительницы Минской области были сильнее брестского клуба "Виктория-Берестье" - 41:34.

На прошлой неделе обладателями Кубка Беларуси среди мужских команд стали гандболисты минского СКА, обыгравшие в финале БГК имени Мешкова. Третье место занял могилевский клуб "Машека", взявший верх над "Гомелем".-0-