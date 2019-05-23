Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" вышли в финал розыгрыша Кубка Беларуси

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки "Гомеля" и "БНТУ-БелАЗа" встретятся в решающем поединке розыгрыша Кубка Беларуси, который проходит в гомельском Дворце игровых видов спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В полуфиналах оба финалиста не испытали больших проблем: гомельчанки разгромили соперниц из "Городничанки" со счетом 37:19, а представительницы Минской области были сильнее брестского клуба "Виктория-Берестье" - 41:34.
На прошлой неделе обладателями Кубка Беларуси среди мужских команд стали гандболисты минского СКА, обыгравшие в финале БГК имени Мешкова. Третье место занял могилевский клуб "Машека", взявший верх над "Гомелем".-0-
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