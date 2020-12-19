Гандболистки "Гомеля" победили "БНТУ-БелАЗ" в чемпионате Беларуси

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Действующие чемпионки Беларуси гандболистки "Гомеля" уверено обыграли обладательниц серебра "БНТУ-БелАЗ", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Центральный поединок очередного тура в Гомеле прошел при ощутимом преимуществе хозяек площадки. Подопечные Томажа Чатера уже к перерыву оторвались от соперниц на семь мячей, а во втором тайме уверенно контролировали ход игры и в итоге выиграли с результатом 29:22.

Еще один фаворит нынешнего первенства брестский клуб "Берестье" одолел в Гродно местную "Городничанку" с минимальным перевесом в счете - 27:26.

Результаты остальных встреч: "Березина" (Бобруйск) - "Витебчанка" - 21:18, "Звезда" (Минск) - РГУОР-2004 - 42:27.

Положение в лидирующей группе женского чемпионата сейчас таково: "БНТУ-БелАЗ" - 22 очка (13 матчей), "Берестье" - 20 (12), "Гомель" - 18 (10).

В мужском первенстве наступил перерыв, связанный с участием национальной сборной Беларуси в квалификации чемпионата Европы и чемпионате мира. Турнирную таблицу чемпионата страны сейчас возглавляет "Мешков Брест", у которого 20 очков из 20 возможных. На второй позиции гандболисты "Гомеля", набравшие 18 баллов в 11 проведенных играх, третьим идет минский СКА, у которого 16 очков после 12 сыгранных матчей.-0-