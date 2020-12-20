Гандболистки Хорватии завоевали бронзу чемпионата Европы в Дании

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки сборной Хорватии стали бронзовыми призерами 14-го женского чемпионата Европы, который завершается в Дании, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в поединке за третье место хорватки переиграли хозяев турнира - команду Дании со счетом 25:19. Первая половина игры завершилась вничью - 11:11, а после перерыва хорватские гандболистки полностью захватили инициативу и выиграли с перевесом в шесть мячей.

В решающем поединке за чемпионский титул встретятся сборные Франции и Норвегии.-0-