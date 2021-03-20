Гандболистки Швейцарии и Фарерских островов сыграют в квалификации чемпионата мира в Минске

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке минской "Чижовка-Арены" сегодня продолжится отборочный турнир женского чемпионата мира по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во второй встрече 5-й квалификационной группы встретятся команды Швейцарии и Фарерских островов. Вчера в стартовом поединке хозяйки соревнований белорусские гандболистки уверенно переиграли фарерскую сборную с результатом 21:13. Завтра в последний игровой день сборная Беларуси встретится с командой Швейцарии.

Составы остальных групп:

1 - Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;

2 - Литва, Исландия, Северная Македония, Греция;

4 - Австрия, Италия, Косово.

В 3-й группе игры проводиться не будут - сборная Финляндии снялась с соревнований, и команды Португалии и Турции автоматически получили пропуска в следующий раунд отборочного турнира.

В стадию плей-офф выходят по две лучшие команды из пяти групп. Поединки за попадание в финальную стадию мирового первенства состоятся с 16 по 21 апреля.

Финальную часть 35-го женского чемпионата планеты с участием 32 команд планируется провести с 2 по 19 декабря на аренах Испании.-0-