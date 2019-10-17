БГК им. Мешкова обыграл "Машеку" в домашнем матче чемпионата Беларуси

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты брестского БГК имени Мешкова обыграли могилевскую дружину "Машека" в домашнем матче чемпионата Беларуси - 35:22. Поединок прошел в спорткомплексе "Виктория", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестчане со старта прибрали инициативу к своим рукам и до финального свистка диктовали условия соперникам. К перерыву "Машека" уступал 11 очков, а к концу поединка разница в счете и вовсе составила 13 пунктов в пользу хозяев. Таким образом, БГК проверил свои силы перед субботней лигочемпионской дуэлью с польским "Виве".

У брестчан сразу трое игроков заработали по 5 очков: Александр Шкуринский, Неманья Обрадович и Никита Вайлупов. У "Машеки" самым результативным стал Ярослав Зимин, также забросивший 5 мячей.

В остальных матчах тура столичный СКА дома обыграл "Гомель" со счетом 38:34, а БГУФК-СКА был сильнее гродненского "Кронона" -32:26.

Турнирное положение: СКА - 14 оков (8 игр), БГК им. Мешкова - 14 (8), БГУФК-СКА - 7 (8), Машека - 5 (7), Кронон - 4 (7), Гомель - 2 (8).-0-