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18 сентября 2020, 10:58

Гандболисты "Эльверума" победили "Порту" в матче группового этапа Лиги чемпионов

Фото eurohandball.com
Фото eurohandball.com

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты норвежского "Эльверума" одержали победу над португальским "Порту" в первом туре нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя на площадке португальцев, норвежцы уступили в первом тайме с разницей в четыре мяча - 12:16. Однако после перерыва гости в середине второй половины встречи догнали хозяев и в итоге добились победы с перевесом в два гола - 30:28. В следующем туре 23 сентября в "Порту" сыграет чемпион Беларуси "Мешков Брест". На старте турнира в предварительной группе А брестчане обыграли на своей арене северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 24:22. Немецкий "Фленсбург" одолел на своей площадке польский "Кельце" с минимальным перевесом - 31:30. Лучшим снайпером в составе польского клуба стал Артем Королек, забросивший 7 мячей, на один гол меньше в активе Владислава Кулеша. Матч "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция) перенесен.

В первом туре предварительной группы В все матчи завершились победами приезжих команд. В Запорожье гандболисты испанской "Барселоны" обыграли чемпиона Украины - местный "Мотор" со счетом 30:25. Выступающий в составе запорожцев белорус Вячеслав Бохан забросил 4 мяча, Борис Пуховский трижды поражал ворота гостей. За "Мотор" также играют еще два белоруса - Иван Мороз и Максим Бабичев. Немецкий "Киль" выиграл на выезде у хорватского "Загреба" - 31:21, датский "Ольборг" переиграл в гостях словенский "Целе" со счетом 31:29, а венгерский "Веспрем" также на выезде взял верх над французским "Нантом" - 28:24.

По итогам первого этапа, который завершится 3 марта 2021 года, победители двух групп сразу попадут в четвертьфинал, а команды, занявшие 2-4 места, проведут матчи 1/8 финала. Решающий этап Лиги чемпионов - "Финал четырех" - запланирован на 12-13 июня.-0-

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