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28 января 2022, 21:59

Гандболисты Испании стали первыми финалистами чемпионата Европы

Фото из архива
Фото из архива

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Испании первыми пробились в финал чемпионата Европы, который завершается в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Будапеште в первом полуфинальном поединке действующие чемпионы Старого Света обыграли датчан с результатом 29:25. На протяжении всего первого тайма северяне доминировали, но за 20 минут до окончания встречи испанская команда догнала соперников, а потом вышла вперед и довела игру до победы с разницей в четыре мяча.

Соперник испанцев по решающему поединку определится после второго полуфинала, в котором гандболисты Франции будут соперничать со шведами.

Победители полуфинальных баталий 30 января в венгерской столице встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие проведут встречу за бронзовые награды. В матче за 5-е итоговое место сборная Норвегии одолела в овертайме исландцев - 34:33.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-

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