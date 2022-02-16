Гандболисты клуба "Мешков Брест" проиграли "Ольборгу" в Лиге чемпионов

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После двухмесячного перерыва сегодня возобновились матчи группового этапа гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси "Мешков Брест" в домашнем поединке 11-го тура предварительной группы А принимал датский "Ольборг" и уступил со счетом 30:33. В другом сегодняшнем матче этой группы французский "Монпелье" проиграл у себя дома северомакедонскому "Вардару" из Скопье - 25:28. Завтра норвежский "Эльверум" примет на своей арене немецкий "Киль", а в хорватской столице гандболисты "Загреба" будут соперничать с венгерским клубом "Пик" из Сегеда.

Положение команд: "Монпелье" - 16 очков (11 матчей), "Ольборг" - 16 (11), "Пик" - 14 (10), "Киль" - 13 (10), "Эльверум" - 8 (10), "Вардар" - 7 (11), "Загреб" - 6 (10), "Мешков Брест" - 4 (11).

В группе В гандболисты венгерского "Веспрема" сыграли вничью с португальским "Порту" - 28:28. Позже немецкий "Фленсбург" сыграет на своей площадке с лидером этой группы польским "Кельце", за который выступают белорусы Артем Королек и Владислав Кулеш. Завтра в румынской столице бухарестское "Динамо" встретится с испанской "Барселоной". Завтрашний поединок в между чемпионом Украины запорожским "Мотором" и французским клубом "Пари Сен-Жермен" перенесен.

Положение команд: "Кельце" - 14 (10), "Веспрем" - 13 (11), "Пари Сен-Жермен" - 12 (10), "Барселона" - 12 (10), "Фленсбург" - 9 (10), "Мотор" - 8 (10), "Порту" - 8 (11), "Динамо" - 6 (10).

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-