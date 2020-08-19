Гандболисты минского СКА уступили запорожскому "Мотору" в товарищеском матче

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли запорожскому "Мотору" со счетом 21:35 в домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры чемпионы Украины имели преимущество. Первый тайм они выиграли с перевесом в шесть мячей - 19:13, а после перерыва увеличили разрыв до 14 мячей. В составе "Мотора" белорус Борис Пуховский забросил пять мячей, Вячеслав Бохан четыре раза поражал ворота вице-чемпионов Беларуси. У минчан самым результативным стал Николай Алехин, отличившийся шесть раз.

На прошлой неделе гандболисты "Мотора" обменялись победами в двух гостевых спаррингах с чемпионом Беларуси клубом "Мешков Брест" - 30:27 и 26:31.

Кроме того, 18 августа брестчане уверенно переиграли в контрольном матче гродненский "Кронон" - 37:21. Самыми результативными у мешковцев стали Дмитрий Санталов и Даниил Вергейчик, в активе которых по семь точных бросков.

В ближайшие выходные в Пинске лучшие белорусские клубы сыграют в решающем этапе розыгрыша Кубка страны. В субботу, 22 августа, состоятся полуфинальные матчи: "Мешков Брест" - "Гомель", СКА (Минск) - "Машека" (Могилев). Победители полуфиналов 23 августа встретятся в поединке за главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в кубковом розыгрыше.-0-