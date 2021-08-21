Гандболисты минского СКА заняли второе место на турнире в Москве

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли второе место на международном турнире в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.В решающем поединке за главный приз вице-чемпионы Беларуси с разницей в два мяча - 33:35 - уступили лучшему клубу Польши "Кельце", за который выступают бывшие игроки СКА Артем Королек и Владислав Кулеш. До этого на турнире в российской столице подопечные Игоря Папруги одержали две виктории с одинаковым результатом 32:31: сначала одолели московский ЦСКА, а затем переиграли еще один российский клуб "Пермские медведи".В игре за третье место ЦСКА победил немецкий "Берлин" - 33:30, а в матче за пятое итоговое место "Донские казаки" из Таганрога одолели "Пермских медведей" - 30:29 (по пенальти).-0-