Гандболисты сборной Беларуси начали подготовку к чемпионату Европы-2020

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси начали подготовку к чемпионату Европы 2020 года, который стартует в начале января, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер белорусской дружины Юрий Шевцов вызвал на тренировочный сбор 20 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Алексей Кишов (СКА, Минск), Иван Мацкевич (БГК имени Мешкова, Брест);

полевые игроки - Андрей Юринок, Максим Баранов, Никита Вайлупов, Вячеслав Шумак, Артем Кулак (все - БГК имени Мешкова, Брест), Иван Бровко, Николай Алехин, Вячеслав Бохан, Сергей Шилович, Дмитрий Никуленков, Юлиан Гирик (все - СКА, Минск), Артем Королек, Владислав Кулеш (оба - "Виве", Кельце, Польша), Борис Пуховский ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Рийхимяки", Финляндия), Максим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Олег Астрашапкин ("Чурго", Венгрия).

Команда тренируется в минском Доме гандбола, а затем отправится в польский Тарнув, где с 27 по 29 декабря примет участие в международном турнире. Соперниками белорусов будут национальные сборные ОАЭ и Польши, а также вторая сборная Испании. Затем белорусские гандболисты вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство. В окончательную заявку на ЧЕ войдут 18 гандболистов (16 основных и два запасных).

Матчи финальной стадии 14-го по счету мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе сыграет в группе А в австрийском Граце вместе с командами Сербии, Черногории и Хорватии. В основной этап выйдут по две лучшие сборные из шести предварительных квартетов.-0-