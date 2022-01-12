Гандболисты сборной Беларуси отправились на чемпионат Европы

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня отправились на чемпионат Европы, который завтра стартует на аренах Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренерский штаб белорусской команды во главе с Юрием Шевцовым включил в выездной состав 20 гандболистов:

вратари - Вячеслав Солдатенко, Иван Мацкевич, Илья Усик ("Мешков Брест");

полевые игроки - Владислав Кривенко, Евгений Никанович, Игорь Белявский, Матвей Удовеня, Юлиан Гирик, Кирилл Самойло, Николай Алехин (СКА, Минск), Никита Вайлупов, Андрей Юринок, ("Мешков Брест"), Артем Королек, Владислав Кулеш ("Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Кокс", Риихимяки, Финляндия), Виктор Зайцев ("Пермские медведи", Россия), Артем Кулак ("Чеховские медведи", Россия), Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция). В заявку на каждый матч могут быть включены 16 игроков из этого списка.

На предварительном этапе 15-го по счету мужского континентального первенства гандболисты сборной Беларуси сыграют в группе D в Братиславе. Там их соперниками будут команды Германии (14 января), Польши (16 января) и Австрии (18 января). Составы остальных групп: А (Дебрецен) - Дания, Словения, Черногория, Северная Македония; В (Будапешт) - Венгрия, Нидерланды, Исландия, Португалия; С (Сегед) - Франция, Украина, Хорватия, Сербия; Е (Братислава) - Чехия, Швеция, Босния и Герцеговина, Испания; F (Кошице) - Словакия, Литва, Норвегия, Россия. В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных квартетов. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на аренах Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных стадиях континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-