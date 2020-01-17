Гандболисты сборной Словении победили исландцев на чемпионате Европы

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В шведском Мальме сегодня начался турнир группы II основного этапа мужского чемпионата Европы по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче гандболисты Словении переиграли команду Исландии со счетом 30:27 (15:14). Позже сборная Швеции сыграет с португальцами, а норвежцы будут соперничать с венграми. Положение команд: Словения - 4 очка (2 матча), Норвегия - 2 (1), Венгрия - 2 (1), Швеция - 0 (1), Португалия - 0 (1), Исландия - 0 (2).
Накануне гандболисты сборной Беларуси в стартовом поединке группы I в австрийской Вене проиграли команде Германии со счетом 23:31.
В субботу, 18 января, подопечные Юрия Шевцова встретятся со сборной Чехии, которая уступила действующим чемпионам континента испанцам со счетом 25:31. Гандболисты Хорватии переиграли команду Австрии с результатом 27:23. Турнирное положение: Испания - 4 очка, Хорватия - 4, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 0, Чехия - 0.
После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-