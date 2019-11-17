Гандболисты СКА проиграли "Райн Левену" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА уступили немецкому клубу "Райн Левен" в домашнем матче 3-го квалификационного раунда розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме сегодняшней встречи на паркете минского дворца спорта "Уручье" соперники попеременно лидировали, и к перерыву подопечные Игоря Папруги оказались впереди на один мяч - 14:13. В начале второй половины игры минчане продолжали доминировать, но ближе к концовке матча допустили массу ошибок в атаке и в итоге проиграли представителю бундеслиги с разницей в 4 гола - 28:32.

Фото ГК СКА

Ответный поединок за выход в групповой этап второго по рангу континентального клубного турнира состоится 20 ноября в Мангейме.-0-