Гандболисты Украины и России сыграли вничью в квалификации ЧЕ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборных Украины и России сыграли вничью в Минске в первом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом тайме встречи на площадке минского Дворца спорта "Уручье" преимущество было на стороне россиян, которые ушли на перерыв с перевесом в три мяча - 16:13. Во второй половине игры украинские гандболисты сумели переломить ход поединка, несколько раз выходили вперед, но в итоге матч завершился миром - 27:27. Самым результативным в составе украинской команды стал Санислав Жуков, забросивший семь мячей, у россиян столько же раз отличился Алексей Фокин.

Второй матч этих соперников также пройдет в "Уручье" 7 ноября. Начало игры в 15.00, вход свободный. Судить предстоящую встречу будут арбитры из Молдовы. Кроме сборных Украины и России в 3-й отборочной группе сыграют гандболисты Чехии и Фарерских островов.

Сборная Беларуси выступит в 6-й квалификационной группе. Свой первый матч подопечные Юрия Шевцова должны были провести 8 ноября в Валмиере против команды Латвии, но эта встреча отложена на неопределенное время в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине перенесены и встречи еще двух участников этого квартета - сборных Италии и Норвегии.-0-