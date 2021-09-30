Гандболисты "Веспрема" прервали 40-матчевую победную серию "Барселоны"

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты венгерского "Веспрема" обыграли испанскую "Барселону" в матче Лиги чемпионов, прервав 40-матчевую победную серию каталонского клуба, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 3-го тура предварительной группы В венгерская команда выиграла первый тайм с разницей в четыре мяча - 16:12, незадолго до конца второй половины встречи гости сумели вырваться вперед на два гола - 26:24, но в самой концовке гандболисты "Веспрема" вновь захватили инициативу и в итоге выиграли с минимальным перевесом в счете - 29:28. Чемпионы Украины гандболисты запорожского "Мотора" уступили на своей площадке польскому "Кельце" - 25:26. В составе хозяев 6 мячей забросил белорусский легионер Борис Пуховский, у победителей трижды отличился белорус Артем Королек. В столице Франции "Пари Сен-Жермен" разошелся миром с немецким "Фленсбургом" - 27:27. Сегодня в этой группе гандболисты португальского "Порту" примут гостей из бухарестского "Динамо". Турнирное положение: "Барселона" - 4 очка (3 матча), "Веспрем" - 4 (3), "Кельце" - 4 (3), "Пари Сен-Жермен" - 3 (3), "Порту" - 2 (2), "Динамо" - 2 (2), "Мотор" - 2 (3), "Фленсбург" - 1 (3).

Сегодня в предварительной группе А гандболисты клуба "Мешков Брест" примут на своей арене венгерский "Пик" из Сегеда (начало в 19.45, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На старте нового сезона чемпионы Беларуси потерпели два поражения - дома от немецкого "Киля" (30:33) и в Скопье от северомакедонского "Вардара" (27:35). Их сегодняшние оппоненты сначала сыграли вничью в гостях у французского "Монпелье" (29:20), а потом разгромили у себя дома хорватский "Загреб" (30:21). Вчера в этой группе "Вардар" переиграл на своей арене датский "Ольборг" со счетом 30:28, а еще в одном поединке победитель не был выявлен - в хорватской столице "Загреб" и норвежский "Эльверум" завершили встречу вничью - 27:27. Сегодня гандболисты "Монпелье" примут гандболистов "Киля". Турнирное положение: "Вардар" - 5 (3), "Ольборг" - 4 (3), "Киль" - 4 (2), "Пик" - 3 (2), "Эльверум" - 2 (3), "Монпелье" - 1 (2), "Загреб" - 1 (3), "Мешков Брест" - 0 (2).

Групповой этап чемпионской Лиги завершится 9 марта 2022 года, после чего по две лучшие команды групп сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи за попадание в 1/4 финала. В прошлом сезоне "Мешков Брест" впервые в истории пробился в четвертьфинал, где уступил гандболистам "Барселоны", которые затем завоевали свой десятый Кубок европейских чемпионов, победив в решающем поединке "Ольборг".-0-