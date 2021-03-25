Германия и Нидерланды - соперницы белорусских гандболисток в квалификации ЧЕ

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене прошла жеребьевка отборочного турнира женского чемпионата Европы по гандболу 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболистки сборной Беларуси выступят в 3-й квалификационной группе, где их соперницами будут команды Германии и Нидерландов. Еще один участник этого квартета определится после окончания турнира в предварительной группе 2, в которой сыграют сборные Латвии, Италии, Боснии и Герцеговины.

Составы остальных групп:

1 - Литва, Польша, Швейцария, Россия;

2 - Австрия, Дания, Румыния, победитель предварительной группы 3 (Финляндия, Израиль, Фарерские острова);

4 - Чехия, Украина, Франция, Хорватия;

5 - Венгрия, Словакия, Испания, победитель предварительной группы 1 (Португалия, Люксембург, Кипр, Косово);

6 - Швеция, Сербия, Исландия, Турция.

Без отбора в финальной части 15-го по счету женского континентального первенства сыграют действующие чемпионки Европы гандболистки Норвегии, а также организаторы турнира команды Словении, Черногории и Северной Македонии. Финальная стадия запланирована на 4-20 ноября 2022 года.-0-