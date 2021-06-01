Германия и Португалия пробились в 1/2 финала молодежного ЧЕ по футболу

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном молодежном чемпионате Европы (U21) определились все участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В четвертьфинале в словенской Любляне футболисты Португалии победили в дополнительное время итальянцев со счетом 5:3. Португальцы поначалу вели 2:0, но к окончанию основного времени итальянцы сумели выровнять положение - 3:3. В овертайме португальские футболисты все же дожали соперников, забив два мяча. В полуфинале оппонентами португальской "молодежки" будут действующие победители прошлого турнира испанцы, которые также в дополнительное время одолели хорватов - 2:1.

В венгерском Секешфехерваре футболисты Германии только в серии послематчевых пенальти взяли верх над датчанами. В основное время соперники обменялись голами - 1:1, в двух дополнительных таймах еще по разу поразили ворота друг друга - 2:2, а пенальти лучше пробили немцы - 6:5. В матче за выход в финал их соперниками будут футболисты Нидерландов, которые победили французов со счетом 2:1.

Полуфиналы пройдут 3 июня в Секешфехерваре (Нидерланды - Германия) и Мариборе (Испания - Португалия). Финальный поединок за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня в Любляне.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии с результатом 2:1.-0-