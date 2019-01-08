Герстен: премия "Белорусский спортивный Олимп" - стимул двигаться дальше

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Присуждение премии "Белорусский спортивный Олимп" стало приятным сюрпризом, сказал корреспонденту БЕЛТА тележурналист Борис Герстен.

"Честно говоря, такая высокая награда стала для меня неожиданной. Я понимаю ее как оценку не только моего собственного труда, но и всех тех людей, с которыми посчастливилось работать. Видимо, нам удалось немало сделать в спортивной журналистике. Искренне от всей души благодарю Президента Беларуси за высокую оценку нашего труда", - отметил Борис Герстен. Он также подчеркнул, что эта награда не повод забраться и посидеть на олимпе, это стимул двигаться дальше.

Борис Герстен является одним из самых известных и опытных телевизионных журналистов, на белорусском телевидении работает с 1977 года. За это время не было ни одного крупного спортивного события с участием атлетов Беларуси, которое в той или иной степени не было отражено им. Творческий диапазон очень широк: от сюжетов для новостных программ до публицистических передач, от репортажей с чемпионатов Беларуси до ярких сюжетов с Олимпийских и Паралимпийских игр. Он работал на трех Олимпиадах (Солт-Лейк Сити-2002, Афины-2004, Турин-2006) и трех Паралимпиадах (Атланта-1996, Нагано-1998, Сидней-2000), а также 12 Универсиадах. В настоящее время Борис Герстен является заместителем заведующего отделом спортивного вещания ЗАО "Второй национальный телеканал" (ОНТ).

Лауреатами премии "Белорусский спортивный Олимп" за 2018 год стали также спортсмен-инструктор национальной команды по легкой атлетике Ольга Мазуренок и старший тренер-преподаватель по спорту отделения прыжков на батуте Гродненской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва №3 Ирина Барановская.-0-