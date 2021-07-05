Геворг Адамян завоевал бронзу ЧМ по борьбе среди спортсменов с нарушением слуха

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Геворг Адамян, выступавший в весовой категории 77 кг, выиграл бронзу чемпионата мира по греко-римской борьбе среди спортсменов с нарушением слуха в Стамбуле (Турция), сообщила корреспонденту БЕЛТА тренер-администратор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту Марина Григорян.

В схватке за бронзовую медаль белорусский спортсмен победил соперника из Казахстана Имана Нуржана. В тройке сильнейших помимо Геворга Адамяна Мантас Синкявичус из Литвы, ставший чемпионом, а также Кадир Кус из Турции, завоевавший серебро планетарного форума среди спортсменов с нарушением слуха.

Завтра, 6 июля, начнутся старты по вольной борьбе среди юниоров, в которых будет выступать Алексей Колесный, уже отличившийся серебром в стартах "греко-римлян."-0-