Главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике рассказал о подготовке спортсменов к ЧЕ

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике станет главным стартом сезона для белорусских спортсменов. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике Виктор Шершуков.

"В сентябре в "Стайках" запланирован чемпионат Беларуси. С 12 по 20 сентября пройдут чемпионаты Европы для спортсменов до 20 и 23 лет. А уже в ноябре состоится континентальный форум для взрослых атлетов. Это три основных старта для нас. Главным турниром, конечно, же станет чемпионат Европы в Москве, - сказал Виктор Шершуков. - Все спортсмены чувствуют себя прекрасно и находятся в хорошем физическом состоянии. Положительно сказывается то, что мы готовимся без перерыва".

Главный тренер добавил, что здоровью атлетов уделяется повышенное внимание. По его словам, проводится профилактическая работа по предотвращению заболеваний, зал кварцуют дважды в день.

Как отмечал ранее наставник национальной команды, сейчас сборная перешла на силовую подготовку, все восстановительные мероприятия идут по плану. На лицензии на Олимпиаду претендуют два спортсмена (одна девушка и один парень).

Московский ЧЕ по тяжелой атлетике, который из-за распространения коронавируса был перенесен, по решению исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) лишился статуса квалификационного к Олимпиаде-2020.

Первоначально ЧЕ в Москве должен был пройти с 4 по 12 апреля, однако затем было решено провести турнир с 13 по 21 июня. Затем исполком Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) принял предварительное решение о том, что чемпионат Европы в Москве должен состояться с 31 октября по 8 ноября. Турнир может быть перенесен и на 2021 год.-0-