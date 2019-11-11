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11 ноября 2019, 13:44

Главный тренер сборной Беларуси по муай-тай считает успешным выступление подопечных на домашнем ЧЕ

Фото из VK-аккаунта Виталия Тишурова
Фото из VK-аккаунта Виталия Тишурова

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер сборной Беларуси по муай-тай и кикбоксингу Виталий Тишуров считает успешным выступление своих подопечных на домашнем чемпионате Европы по муай-тай. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА.

"Была очень высокая конкуренция на турнире, приехали многие известные, титулованные атлеты. Белорусская мужская сборная завоевала пять золотых медалей, став лучшей. В общекомандном зачете мы заняли второе место, считаю, это хороший результат", - сказал Виталий Тишуров. Он отметил, что белорусские спортсмены выложились на максимум.

По словам главного тренера, на данный момент нужно поработать над популяризацией муай-тай среди девушек. Он добавил, что сейчас федерация будет более пристально наблюдать за талантливыми юниорками и вместе с личными тренерами готовить их индивидуально.

Белорусские атлеты завоевали 20 наград (5 золотых, 8 серебряных и 7 бронзовых) на домашнем чемпионате Европы по муай-тай.-0-

Белорусские спортсмены завоевали 20 медалей на ЧЕ по муай-тай в МинскеБелорусские спортсмены завоевали 20 медалей на ЧЕ по муай-тай в Минске
Золотые награды домашнего континентального форума завоевали белорусы Николай Сведомский (весовая категория 57 кг), Даниил Ермоленко (60 кг), Максим Петкевич (63,5 кг), Андрей Кулебин (71 кг) и Дмитрий Валент (86 кг).

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