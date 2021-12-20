Гол Глеба Жердева признан лучшим в чемпионате Беларуси 2021 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси 2021 года признан Глеб Жердев. Таков результат голосования болельщиков, которое проводила ассоциация "Белорусская федерация футбола".

Лучший гол 31-го национального первенства 21-летний полузащитник мозырской "Славии" забил в победном домашнем поединке 26-го тура с борисовским БАТЭ. На 64-й минуте при счете 1:1 Глеб Жердев эффектным ударом метров с 20 вывел хозяев вперед и в итоге мозыряне выиграли с результатом 3:1. В минувшем чемпионате страны футболисты "Славии" заняли 14-е место. Затем победили по сумме двух переходных поединков третью команду 1-й лиги минские "Крумкачы" - 1:0 (дома) и 0:0 (в гостях), сохранив за собой прописку в элитном дивизионе белорусского футбола. Прямые путевки в элитный дивизион завоевали две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник".

Чемпионом Беларуси второй год подряд и третий за все время стал солигорский "Шахтер", серебро у борисовского БАТЭ, бронзовые награды завоевали футболисты минского "Динамо". Лучшим бомбардиром 31-го чемпионата страны оказался гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 19 мячей.-0-