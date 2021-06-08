Гол Павла Седько признан лучшим в чемпионате Беларуси по футболу в мае

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский динамовец Павел Седько стал автором самого красивого гола футбольного чемпионата Беларуси в мае по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 9-го тура с "Гомелем" динамовский полузащитник эффектно забил мяч со штрафного удара, принеся победу брестчанам со счетом 1:0. Второе место в голосовании занял гол Шохбоза Умарова (БАТЭ, Борисов), третье место у Вадима Побудея ("Гомель").

В апреле автором самого красивого гола стал одноклубник Павла Седько форвард Александр Шестюк.

После 11 туров брестское "Динамо" занимает 7-е место, набрав 17 очков. Лидирует солигорский "Шахтер", а активе которого 33 очка из 33 возможных, у БАТЭ 26 зачетных баллов, брестский "Рух" и "Гомель" набрали по 21 очку. Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 11 мячей.

В следующем туре встречаются "Рух" (Брест) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино), БАТЭ (Борисов) - "Неман" (Гродно), "Спутник" (Речица) - "Динамо" (Минск), "Шахтер" (Солигорск) - "Витебск", "Сморгонь" - "Слуцк", "Ислочь" (Минский район) - "Динамо" (Брест), "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Гомель", "Славия" (Мозырь) - "Минск".-0-