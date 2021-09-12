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12 сентября 2021, 12:49

Гол Павла Седько признан лучшим в чемпионате Беларуси в августе

Фото из архива
Фото из архива

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полузащитник брестского "Динамо"  Павел Седько признан автором лучшего гола футбольного чемпионата Беларуси в августе по итогам традиционного голосования болельщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине второго тайма домашнего поединка 20-го тура с жодинским "Торпедо-БелАЗом" капитан брестчан эффектным ударом сравнял счет, а в конце игры забил и победный мяч - 3:2. Всего в активе Павла Седько 7 забитых мячей. 

Сейчас брестское "Динамо" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 22 проведенных матчах. Лидирует действующий чемпион страны солигорский "Шахтер", в активе которого 50 баллов, набранных в 19 встречах. Борисовский БАТЭ отстает на 5 очков, у брестского "Руха" 43 балла, на очко меньше в активе минского "Динамо".

В этот уик-энд проходят поединки 22-го тура.-0-

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