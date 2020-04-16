Голы Горопевшека и Шикавки принесли минскому "Динамо" победу над "Неманом" в 5-м туре чемпионата Беларуси

Во время матча

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское "Динамо" одержало вторую победу в чемпионате Беларуси, обыграв гостей из гродненского "Немана" с результатом 2:0, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первый тайм встречи на поле главной арены страны получился невыразительным. Обе команды почти не угрожали воротам, и счет не был открыт. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать гораздо активнее и дважды добились успеха. На 72-й минуте первый гол в матче забил словенский защитник минчан Миха Горопевшек, девятью минутами ранее вышедший на замену. А в самой концовке, на 4-й компенсированной минуте, точку поставил нападающий Евгений Шикавка.

В первом сегодняшнем поединке столичный "Энергетик-БГУ" проиграл у себя дома гостям из "Городеи" с результатом 0:1. Победный гол на 35-й минуте встречи забил Андрей Сорокин.

Завтра состоятся еще два матча: "Белшина" (Бобруйск) - "Смолевичи", "Шахтер" (Солигорск) - "Слуцк". Заключительные поединки 5-го тура пройдут 18 апреля: "Рух" (Брест) - "Минск", "Ислочь" (Минский район) - "Славия" (Мозырь), "Витебск" - "Динамо" (Брест), БАТЭ (Борисов) - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино).

Положение команд сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ", "Энергетик-БГУ", "Городея" - по 9 очков, "Слуцк", "Витебск", "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Динамо" (Минск), БАТЭ, "Ислочь", "Минск" - по 6, "Неман", "Шахтер" - по 5, "Рух" - 4, "Смолевичи" - 2, "Белшина" - 1.

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший три мяча.-0-

Фото Андрея Покумейко