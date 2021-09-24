"Гомель" и брестское "Динамо" сыграли вничью в матче чемпионата Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" и брестского "Динамо" сыграли вничью 0:0 в стартовом поединке 24-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Гомеле прошла с преимуществом хозяев поля, несколько голевых моментов не использовал их лидер Андрей Соловей, но переиграть оборону брестчан во главе с голкипером Романом Степановым гомельчане так и не смогли.

Еще три встречи этого тура состоятся завтра. Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у брестского "Руха", в Молодечно "Ислочь" из Минского района примет жодинское "Торпедо-БелАЗ", а на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" будут соперничать с гостями из "Слуцка".

Лидер турнира солигорский "Шахтер" 26 сентября сыграет на своем поле с гродненским "Неманом". Также в воскресенье "Сморгонь" у себя дома попытается отобрать очки у минского "Динамо", а в Борисове столичный "Энергетик-БГУ" встретится с "Витебском".

Турнирное положение: "Шахтер" - 53 очка (21 матч), БАТЭ - 51 (23), "Динамо" (Минск) - 48 (23), "Рух" - 47 (23), "Гомель" - 45 (23), "Витебск" - 33 (23), "Динамо" (Брест) - 32 (24), "Ислочь" - 27 (23), "Энергетик-БГУ" - 27 (23), "Неман" - 27 (23), "Торпедо-БелАЗ" - 25 (22), "Минск" - 24 (22), "Слуцк" - 22 (23), "Славия" - 21 (23), "Сморгонь" - 13 (23), "Спутник" - 7 (24).

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский нападающий "Шахтера" Дембо Дарбо, который забил 16 мячей, на два гола меньше у гомельчанина Андрея Соловья.-0-