Гомельский БЧ одержал четвертую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня проходят стартовые игры пятого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них обладатель бронзовых наград прошлого первенства гомельский БЧ разгромил в Бресте местный клуб "Первый регион" с сухим счетом 10:0. Хет-трик в этой встрече оформил Максим Конов. Для гомельчан это четвертая виктория кряду, а для брестчан четвертое фиаско подряд.

Самый титулованный белорусский клуб минский "Дорожник", который 6 раз становился чемпионом страны, сыграл вничью с земляками из "Динамо-БНТУ" - 3:3. Позже в Гродно спортсмены "УВД-Динамо" примут "Борисов-900".

Завтра в центральном поединке пятого тура действующий чемпион Беларуси оршанский "Витэн" встретится в Гомеле с серебряным призером ВРЗ. Обе команды одержали по три победы в трех стартовых матчах. Кроме того, "Минск" сыграет на своей площадке со светлогорским ЦКК. В заключительной встрече этого тура 18 октября "Столица" примет на своей арене еще одну минскую команду "Охрана-Динамо".

На первом этапе чемпионата страны 13 команд премьер-лиги проводят традиционный двухкруговой турнир с матчами дома и в гостях. Затем восьмерка лучших клубов продолжит борьбу за награды в сериях плей-офф.-0-