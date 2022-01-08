Гомельский БЧ стал первым финалистом Кубка Беларуси по мини-футболу

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского клуба БЧ стали первыми финалистами 32-го розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче на площадке минского дворца спорта "Уручье" гомельчане уверенно переиграли гродненский клуб "УВД-Динамо" с результатом 7:2. Хет-трик в составе победителей оформил Арчил Себисквирадзе, голевой дубль в активе Георгия Тикуришвили. В четвертьфинальных встречах БЧ дважды победил светлогорский ЦКК, а гродненская команда выиграла у спортсменов "Минска".

Во втором сегодняшнем матче за выход в финал соперником нынешнего владельца Кубка страны гомельского ВРЗ будет "Борисов-900". В четвертьфинале гомельчане оказались сильнее действующего чемпиона Беларуси оршанского "Витэна", а борисовчане переиграли столичное "Динамо-БНТУ".

Завтра победители полуфинальных встреч проведут решающий поединок за Кубок страны. В этом сезоне призовой фонд кубкового турнира впервые представлен в криптовалюте.

В финале прошлого кубкового розыгрыша спортсмены ВРЗ одолели "Столицу" в серии послематчевых пенальти. В нынешнем сезоне эти соперники встречались в 1/8 финала и гомельчане вырвали победу с минимальным перевесом - 2:1. Чаще других Кубок Беларуси по мини-футболу выигрывал минский "Дорожник", в активе которого семь трофеев. Пять раз кубок завоевывал столичный МАПИД.-0-