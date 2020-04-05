Гомельский БЧ выиграл регулярный чемпионат Беларуси по мини-футболу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу завершилась первая стадия, победителем которой стал гомельский БЧ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заключительном матче регулярного сезона гомельчане разгромили на выезде "Борисов-900" со счетом 7:2 и, набрав 53 очка в 22 проведенных встречах, заняли первое место.
В центральном поединке 22-го тура действующие чемпионы страны спортсмены минской "Столицы" на своей площадке сыграли вничью с оршанским "Витэном" - 4:4. Еще один фаворит гомельский ВРЗ уверенно переиграл на своей площадке аутсайдера турнира "Щучин" с результатом 6:2.
Итоговое положение в лидирующей группе: БЧ - 53 очка, "Витэн" - 52, "Столица" - 51, ВРЗ - 47. Эти команды вышли в четвертьфинал.
Остальные участники 1/4 финала определятся после поединков первого раунда плей-офф. В нем сыграют: "Дорожник" (Минск), "Щучин", "Борисов-900", "Динамо-БНТУ" (Минск), ФК "Минск", "Охрана-Динамо" (Минск), ЦКК (Светлогорск), "УВД-Динамо" (Гродно).
После первого этапа список лучших бомбардиров возглавляет Андрей Скварчевский ("Дорожник"), на счету которого 24 гола.-0-