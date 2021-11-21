Гомельский БЧ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского клуба БЧ вышли на первое место в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 9-го тура гомельчане выиграли у "Минска" со счетом 3:1. В этой игре трижды отличился лидер атак БЧ Максим Конов, в активе которого теперь 9 забитых мячей. Минчане ответили лишь голом Даниила Кривицкого.

Гродненский "УВД-Динамо" разгромил одного из аутсайдеров турнира "Лиду" с результатом 9:1. По голевому дублю оформили Олег Чирич и Максим Мишкель. Еще в одном поединке победитель не был определен - в Светлогорске местный ЦКК разошелся миром с гостями из "Борисова-900" - 2:2.

Сегодня состоятся еще три встречи. Действующий чемпион страны оршанский "Витэн" примет на своей площадке минскую команду "Охрана-Динамо". В Гомеле местный ВРЗ будет соперничать с минским "Дорожником". На арене дворца спорта "Уручье" спортсмены "Столицы" будут соперничать с брестским "Первым регионом", который потерпел поражения во всех семи проведенных матчах.

Сейчас в активе лидирующего БЧ 21 очко, у "Столицы" 18 баллов, на одно очко отстает ВРЗ, у "Витэна" 16 очков.

Список лучших бомбардиров возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 11 мячей.-0-