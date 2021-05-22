Гомельский БЧ вышел в полуфинал чемпионата Беларуси по мини-футболу

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ стал третьим полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане обыграли на выезде столичный "Дорожник" с результатом 3:1. В их первой встрече в Гомеле железнодорожники вырвали победу на последней минуте игры - 5:4.

В другом сегодняшнем матче спортсмены "Столицы" разгромили на выезде "Борисов-900" - 8:2 и сравняли счет в серии до двух побед. В первом поединке борисовчане выиграли в Минске в дополнительное время с результатом 5:3. Решающий поединок за выход в полуфинал состоится 25 мая на площадке столичной команды.

Ранее в полуфинал пробились действующий чемпион страны оршанский "Витэн", победивший в четвертьфинале "Минск", и гомельский ВРЗ, взявший верх над столичным клубом "Динамо-БНТУ".

В прошлом чемпионате Беларуси золотые медали завоевали спортсмены "Витэна", одолевшие в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзы стала "Столица". Самым титулованным клубом является минский "Дорожник", который шесть раз становился чемпионом страны. У "Лидсельмаша" и "Витэна" по четыре золота, по три - у "Минска", МАПИДа и "Столицы".-0-