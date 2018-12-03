Гомельский ВРЗ лидирует в чемпионате Беларуси по мини-футболу

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ возглавляет турнирную таблицу XXX чемпионата Беларуси по мини-футболу после матчей 12 туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свою десятую викторию в нынешнем первенстве гомельчане одержали на своей площадке над светлогорским ЦКК - 8:2. Идущий вторым оршанский "Витэн", который еще не проиграл ни одного матча, уверенно переиграл у себя дома микашевичский "Гранит" со счетом 6:2. В принципиальном поединке еще двух претендентов на награды "Столица" в Минске разошлась миром с "Лидсельмашем" - 0:0.

Результаты остальных встреч: "БЧ" (Гомель) - "Дорожник" (Минск) - 3:1, "УВД-Динамо" (Гродно) - "Территория" (Минск) - 9:4, "Динамо-БНТУ" (Минск) - "Охрана-Динамо" (Минск) - 1:3, "Щучин" - "Брест" - 2:2.

Положение в группе лидеров: ВРЗ - 31 очко (12 матчей), "Витэн" - 27 (11), "Лидсельмаш" - 25 (11), "Столица" - 24 (11), "БЧ" - 24 (11).

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Рогачев (ВРЗ), забивший 17 мячей.

Теперь лучшие игроки белорусских клубов под началом Андрея Толмача собрались в тренировочном лагере национальной сборной, которая проведет два товарищеских матча с командой Израиля. Первый спарринг состоится 4 декабря в Лиде, второй - 5 декабря в Борисове.-0-