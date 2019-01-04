Гончаров: опыт иностранных специалистов будет полезен белорусским тренерам

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт иностранных специалистов будет полезен белорусским тренерам и менеджерам. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал заместитель председателя федерации хоккея Беларуси (ФХБ), член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Сергей Гончаров во время Рождественского хоккейного форума, который проходит сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси.

"В Минск на Рождественский международный турнир любителей хоккея приехали гости из 27 стран, которые представляют различные национальные федерации, поэтому это хорошая возможность обменяться опытом. Форум нужен и очень полезен для белорусских специалистов. Тренерам, менеджерам необходимо учиться постоянно, - подчеркнул он. - На хоккейный форум зарегистрировались более 100 отечественных специалистов, 30-40 тренеров и менеджеров из-за рубежа. Федерация хоккея попросила каждую область Беларуси командировать на этот форум именно тренеров по подготовке резерва, которые работают с детьми, чтобы они перенимали опыт иностранных специалистов, делились своим опытом и наработками".

Как отметил Сергей Гончаров, белорусские тренеры и менеджеры вместе с иностранными специалистами также обсуждают вопросы подготовки игроков.-0-