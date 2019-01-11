Гонщик "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занял четвертое место на этапе ралли-рейда "Дакар-2019"

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович занял четвертое место на этапе ралли-рейда "Дакар-2019", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минского автомобильного завода.

В четвертый день автомарафона по территории Перу участники преодолели 405 км по пескам и дюнам.

Сергей Вязович, стартовав с 20-й позиции, сумел финишировать четвертым - 4 часа 23 минуты. Победителем этапа стал Андрей Каргинов команды "КамАЗ-Мастер", который был быстрее белоруса на 13 минут. В общем зачете экипаж Сергея Вязовича располагается на 17-м месте и проигрывает лидеру гонки россиянину Эдуарду Николаеву 5 часов 30 минут.

"Спецучасток прошел без происшествий, кроме того, что мы остановились у машины Алексея Вишневского, у которого были проблемы с турбиной. Ребята сами справились, помощь не понадобилась. На прошедшем этапе стартовали с "хвоста" и совершили, наверное, рекордное для себя число обгонов, соперники двигались по маршруту медленнее. Все прошло успешно, удача вновь вернулась к нам", - рассказал Сергей Вязович.

Александр Василевский занял на этапе 12-е место, проехав маршрут за 4 часа 46 минут. В генеральной классификации экипаж находится на 11-й строчке с 2 часами 55 минутами отставания.

Алексей Вишневский из-за технических сложностей финишировал 14-м. Его время - 5 часов 4 минуты, а отставание - 54 минуты. В зачете грузовиков экипаж удерживается в первой десятке, проигрывая лидеру ралли 2 часа 42 минуты.

Пятый этап ралли-рейда вновь пройдет по пескам с дюнами, гравийным дорогам вдоль берега океана и составит 517 км скоростных участков.

Автомарафон "Дакар" в 2019 году проходит по территории Перу. Ралли-рейд завершится 17 января в Лиме. Гонщикам предстоит проехать около 5 тыс. км. Более половины маршрута пролегает через трассы с огромными песчаными дюнами. В прошлом году экипаж Сергея Вязовича занял в гонке второе место, показав самый высокий результат за время выступления на "Дакаре".-0-

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