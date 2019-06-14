"Городея" сыграла вничью с минским "Торпедо" в 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Городеи" в рамках 11-го тура чемпионата Беларуси принимали на своем поле столичных торпедовцев, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча завершилась безголевой ничьей - 0:0.
В первом матче сегодняшнего игрового дня "Минск" на домашнем стадионе одолел гродненский "Неман" (2:1), одержав первую победу в нынешнем чемпионате.
Еще три поединка состоятся в субботу, 15 июня: "Дняпро" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район), "Славия" (Мозырь) - "Слуцк", "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Витебск".
Главные фавориты турнира свои встречи 11-го тура проведут в воскресенье, 16 июня. Лидер первенства брестское "Динамо" примет на своем поле "Гомель". На поле "Борисов-Арены" футболисты БАТЭ сыграют с солигорским "Шахтером". Минское "Динамо" на поле столичного стадиона "Трактор" сыграет с земляками из "Энергетика-БГУ".
Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 26 очков (10 игр), БАТЭ, "Шахтер" - по 24 (10), "Ислочь" - 21 (10), "Динамо" (Минск) - 19 (10).-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3307 BYN
|2.32 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0655 BYN
|2.061 BYN
|2.066 BYN
|RUB
|3.2077 BYN
|3.2 BYN
|3.209 BYN