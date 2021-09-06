GrandSport и ФУТЗАЛ перевернули игру!

Кто сказал, что он мини? Этот футбол - мега!

Уже ни для кого не секрет, что на матчах по мини-футболу кипят страсти не уступающие, а часто и превосходящие по зрелищности ТОПовые спортивные дисциплины.

БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МИНИ-ФУТБОЛА (ФУТЗАЛ) проделала феноменальную работу для популяризации данного вида спорта. Каждый день армия поклонников мини-футбола пополняется с невероятной скоростью. Каждый, кто зайдет в чат прямой трансляции, сможет почувствовать себя причастным к чему-то глобальному. Сотни сообщений поддержки любимым командам на многих языках дают заряд адреналина и азарта, а это значит, что GrandSport не пропустит такую вечеринку.

Легальная белорусская онлайн-платформа GrandSport вступает в игру! Букмекеру показалось малым просто принимать ставки на матчи “Футзала”. GrandSport будет в эпицентре этого праздника и выступит титульным спонсором “Суперкубка Беларуси” и "Премьер лиги по Футзалу".

Сотрудничество GrandSport и "Футзала" должно стать отличным импульсом к покорению новых вершин для мини-футбола. "Футзал" позаботится об организации игр на высочайшем уровне, а GrandSport -- о безопасной и отличных коэффициентах! Идеальный союз для настоящих любителей спорта.

11 сентября на "Суперкубке Беларуси по мини-футболу" встретятся лучшие команды последних лет, что гарантирует незабываемое зрелище и возможность сорвать солидный куш на GrandSport!

18 сентября следите за "Премьер лигой по Футзалу"! 13 команд будут рвать поле и мячи, чтобы показать все, на что способны. На это стоит посмотреть и тем более сделать ставку.

Теперь вы знаете -- спортивная осень будет жаркой, а кэфы GRANDиозными. Осталось выбрать фаворита.

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