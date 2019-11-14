Грек Циципас одержал вторую победу на итоговом турнире АТР

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грек Стефанос Циципас одержал вторую викторию на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В игре 2-го тура группы Андре Агасси греческий теннисист, занимающий 6-е место в мировом рейтинге, выиграл в двух сетах у представителя Германии Александра Зверева (7-й номер рейтинга WTA) - 6:3, 6:2.

В другом поединке второго тура этой группы лидер мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль в упорнейшей борьбе переиграл россиянина Даниила Медведева (4) - 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Турнирное положение после двух туров: Стефанос Циципас 2 победы, Александр Зверев, Рафаэль Надаль - по 1, Даниил Медведев - 0.

Участники группы Бьорна Борга сегодня завершат свои встречи. В 3-м туре лидер этого квартета австриец Доминик Тим (5) встретится с аутсайдером итальянцем Маттео Берреттини (8). Во втором матче швейцарский теннисист Роджер Федерер (3) сыграет с сербом Новаком Джоковичем (2). После двух туров в активе Доминика Тима две виктории, по одной победе у Новака Джоковича и Роджера Федерера, Маттео Берреттини проиграл оба своих матча.

Групповой этап финиширует 25 ноября, после чего по два лучших теннисиста из каждого квартета продолжат борьбу в полуфинале. Общий призовой фонд итогового турнира АТР-2019 составляет $9 млн, он завершится 17 ноября. В решающем поединке итогового турнира прошлого года Александр Зверев победил Новака Джоковича - 6:4, 6:3.-0-