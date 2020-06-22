Греко-римская борьба останется в программе Олимпиады-2024

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация борьбы (UWW) опровергла информацию о возможном исключении греко-римского стиля из программы Игр-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

На прошлой неделе и.о. президента Федерации спортивной борьбы Азербайджана, член бюро UWW Намик Алиев заявил, что греко-римская борьба, по всей видимости, не будет представлена на Олимпиаде в Париже.

"Президент UWW Ненад Лалович сказал, что греко-римская борьба всегда была в планах Парижа-2024 и останется в олимпийской программе еще на многие годы. Мы имеем дело со случаем, когда человек, бравший интервью, неверно истолковал то, что было сказано, поскольку плохо знаком с олимпийским контекстом, - заявили в пресс-службе. - Шесть месяцев назад исполком UWW принял решение чередовать на юношеских Играх существующие олимпийские виды с представлением новых. В 2022 году юношеская Олимпиада будет включать старты по вольной борьбе и новому стилю, который еще предстоит утвердить. В 2026 году новый вид программы будет представлен вместе с греко-римской борьбой. Это динамическое сотрудничество международных федераций с Международным олимпийским комитетом с целью тестирования новых дисциплин в соревновательных условиях".

Серб Ненад Лалович является членом исполкома МОК. Проведенное им реформирование международной федерации помогло спортивной борьбе в 2013 году сохранить место в олимпийской программе.-0-

Маджидов прокомментировал слухи об исключении греко-римской борьбы из олимпийской программы "Ни президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, ни кто-то из Международной федерации борьбы с подобными инициативами не выступал. Как можно убрать греко-римскую борьбу из олимпийских дисциплин?" - резюмировал председатель Белорусской федерации борьбы.