Гродненский "Коммунальник-ГрГУ" вышел в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Коммунальник-ГрГУ", обыграв столичную дружину "Минчанка-2", вышел в финал Кубка Беларуси по волейболу среди женщин, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч между гродненской и минской дружинами завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:19). Первый сет встречи прошел в упорной борьбе. Минские волейболистки дали бой своим более опытным соперницам, однако помешать им оставить за собой данный отрезок матча они не смогли. Гродненчанки доминировали в атаке и на блоке, чуть лучше соперниц выглядели на приеме и меньше ошибались.

Подопечные Бориса Коляды смотрелись достойно, но вынуждены были признать превосходство гродненского клуба. Наиболее результативным игроком встречи стала Анастасия Лешик из "Коммунальника-ГрГУ", заработавшая 20 очков. У "Минчанки-2" лучшим бомбардиром стала Дарья Вакулко, набравшая 13 пунктов.

В споре за главный трофей турнира волейболистки "Коммунальника-ГрГУ" сойдутся с победительницами встречи между "Минчанкой" и брестским "Прибужьем". Проигравшая в данном противоборстве дружина оспорит бронзу в поединке с "Минчанкой-2".

Финал Кубка Беларуси намечен на 24 декабря и начнется в 15.00. Соискатели бронзы состязаний начнут спор между собой в 12.30. Турнир проходит в столичном спорткомплексе "Уручье".

Организаторы приняли решение допустить зрителей на трибуны при условии соблюдения масочного режима и других санитарных требований в связи с пандемией коронавируса.-0-