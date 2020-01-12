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12 января 2020, 00:15

Гродненский "Неман" уступил во втором туре финальной стадии Континентального Кубка IIHF

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Неман" уступил во втором туре финальной стадии Континентального Кубка IIHF датскому "Сендерюске". Судьба матча была решена в овертайме. Белорусская команда признала поражение со счетом 3:4 (0:0, 1:1, 2:2, 0:1), передает корреспондент БЕЛТА.

Первый период встречи завершился безголевой ничьей. Во втором команды обменялись острыми выпадами. На 26-й минуте Стеффен Франк вывел вперед "Сендерюске", однако удержать преимущество датская команда не смогла. На 31-й минуте встречи Артем Левша сравнял счет. После этого обе дружины продолжили играть в осторожный хоккей с оглядкой на собственные ворота.

После перерыва датчане вновь вышли вперед. На 43-й минуте отличился Макгрегор Шарп. Однако гродненцы нашли в себе силы не только отыграться, но и выйти вперед. Сначала отличился Сергей Малявко, а затем Артур Савинов забросил третью шайбу в ворота соперников.

В оставшееся время трибуны гнали игроков "Сендерюске" вперед, и они своего добились. Сначала команда в синей форме реализовала лишнего после удаления Виктора Туркина. Дубль оформил Макгрегор Шарп, а в овертайме скандинавы организовали четвертое взятие ворот благодаря меткому "выстрелу" Виктора Оре.

В заключительном поединке финала Континентального кубка "Неман" померится силами с еще одним фаворитом состязаний - "Ноттингемом". Британцы накануне одержали волевую победу над польской "Краковией" со счетом 4:3 (0:2, 1:1, 3:0).

Ранее белорусские клубы успешно выступали в этом турнире. Минская "Юность" трижды (2007, 2011, 2018) становилась обладателем почетного трофея. В 2015 году в Континентальном кубке побеждал и гродненский "Неман".-0-

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