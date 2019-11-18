Гродненский "Ритм" победил на турнире по индор-хоккею среди женских команд

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гродненский "Ритм" выиграл III Минский международный турнир по индор-хоккею среди женских команд, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации хоккея на траве.

По завершении соревнований у "Ритма" и национальной команды Беларуси было одинаковое количество очков. Разница забитых и пропущенных мячей у этих команд также оказалась равной. Но "Ритму" в сумме удалось забить на 1 мяч больше. Второе место досталось национальной команде Беларуси. На третьей позиции остановился ХК "Минск".

У мужчин на турнире на высшую ступень пьедестала почета поднялись спортсмены ХК "Минск-1", которые в финальном противостоянии обыграли брестский "Строитель". Бронза досталась команде "Минск-2".

Также в состязаниях приняли участие команды из Украины.-0-