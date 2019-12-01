Хэмилтон победил в Гран-при Абу-Даби "Формулы-1"

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем последнего, 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", сообщает ТАСС.

На втором месте - голландский гонщик Макс Ферстаппен ("Ред Булл"), третий результат – у монегаска Шарля Леклера ("Феррари").

Лидирует по числу гонок бразилец Рубенс Баррикелло, который провел 322 заезда.

Финский пилот "Альфа Ромео" Кими Райкконен провел 312-ю гонку в "Формуле-1" и вышел на второе место в истории гоночной серии по числу проведенных этапов. Испанец Фернандо Алонсо – на третьем месте, он провел 311 гонок.

Хэмилтон стал шестикратным чемпионом мира за два этапа до окончания сезона. Вторым в общем зачете оказался пилот "Мерседеса" финн Валттери Боттас, третьим - Ферстаппен.-0-