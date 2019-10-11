ХК "Динамо-Минск" проведет гостевой матч чемпионата КХЛ против финского "Йокерита"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" сегодня проведут матч гостевой серии чемпионата КХЛ против финского "Йокерита". Поединок на "Хартвалл Арене" начнется в 18:30, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В прошлом матче выездной серии "зубры" проиграли одноклубникам из Риги - 2:3. До этого в домашних матчах подопечные Крэйга Вудкрофта одержали виктории над "Сочи" и челябинским "Трактором", уступив при этом казанскому "Ак Барсу".
Динамовцы находятся в восьмерке сильнейших дружин Западной конференции, набрав 15 очков после 15 встреч.
"Йокерит" расположился на седьмой позиции в Западной конференции. У финского клуба в копилке 15 пунктов после 13 матчей.
Лидирует в чемпионате КХЛ и Западной конференции московский ЦСКА, у которого 25 зачетных баллов в 15 матчах. У занимающего первое место на "Востоке" казанского "Ак Барса" на счету 24 пункта в 14 играх.
После матча с "Йокеритом" минчан ждет гостевой поединок с подольским "Витязем" (13 октября; 17:00).-0-